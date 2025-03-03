Otobüs Kazası Öncesi Sosyal Medya Paylaşımları

OTOBÜS KAZASININ ÖNCESİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen ve 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasından önce Yunanistan turuna katılan yolcular ile rehberlerin, tur boyunca çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi. Yunanistan’ın İskeçe Karnavalı’na katılmak amacıyla 44 yolcusuyla birlikte İzmir’den hareket eden otobüs, dönüş yolunda Gelibolu ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak kaza yaptı. İddiaya göre, kazanın sebebi otobüs şoförünün uyuması oldu. Kazada 2’si şoför toplamda 38 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TURUN İÇERİĞİ

Kazadan önceki tura katılanların Kavala, Selanik ve İskeçe şehirlerini gezdikleri aktarıldı. Otobüs kazasından önce sosyal medya paylaşımında bulunan bazı yolcular, Selanik’teki Atatürk Evi Müzesi önünde ve tur sırasında durdukları çeşitli yerlerde, kaza yapan otobüsün önünde fotoğraflar paylaştılar. Bu durum, olayın ardından tura katılanların yaşadığı anların sosyal medya üzerinden dağıtıldığını ortaya koydu.