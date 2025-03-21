Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Kırcı Defnedildi

OTOMOBİL KAZASI VE KAYBEDİLEN HAYAT

Afyonkarahisar’da meydana gelen trajik otobüs kazasında yaşamını yitiren Süleyman Kırcı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Son derece üzücü bir şekilde, geride anası ağlayan bir eş ve 3 yaşındaki bir çocuk bıraktı. Kaza, dün sabah erken saatlerde, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesindeki Kılıçarslan beldesi girişinde gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Alanya-Ankara seferini yapan Isparta Petrol firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, şoför M.A.K.’nin (38) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu talihsiz kazada toplamda 25 kişi yaralandı. Kazanın hemen öncesinde, sadece 30 kilometre uzakta karısı ve 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte otobüse binen Kırcı, devrilen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ VE AİLESİ

Olay sonrası başlatılan incelemelerin ardından Kırcı’nın cansız bedeni, ailesi tarafından alınarak memleketi Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyüne götürüldü. Kırcı’nın cenazesi, Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazını takiben gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Yaralanan eşinin ve oğlunun sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.