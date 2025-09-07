Otobüs Mazotu Bitti, Yolcular Mağdur Oldu

İZMİR’DEN ADANA’YA GİDEN OTOBÜS MAZOTU BİTİREREK YOLDA KALDI

İzmir’den Adana’ya gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsü, Konya’nın Karapınar ilçesinde mazotunun bitmesi sebebiyle yolda kaldı. Yaklaşık 40 yolcunun saatlerce beklemek zorunda kaldığı otobüs, daha sonra çekici yardımıyla bir alana taşındı. Yolcular, otobüs firması tarafından büyük mağduriyet yaşatıldığını savunuyor.

YOLCULUĞUN BAŞINDAN SORUNLAR YAŞANDI

Yolcuların verdiği bilgilere göre, otobüs sadece bir şoförle yola çıkmış ve güzergah boyunca herhangi bir akaryakıt istasyonunda durulmamış. Mazotun, bagajda taşınan bidonlar ile ikmal edildiği ve bu alışılmadık yöntem sebebiyle otobüsün arızalandığı belirtiliyor. Sabah saat 09.00’da Adana’da olması gereken otobüs, saat 13.30’da hala Karapınar’da bekliyordu. Çok sayıda yolcu, kendi imkânlarıyla otostop yaparak Adana’ya ulaşmak zorunda kaldı.

YOLCULAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yolculardan Günay Sarı, “Otobüsün mazotu bitti, ardından hava yaptı ve araç arızalandı. Defalarca firmayı aradık ama kimse cevap vermedi. ‘Araç gönderiyoruz’ dediler ama yalan çıktı. Zarara uğradık, resmi şikayetlerimizi yaptık. Bagajdan mazot bidonla dolduruldu, bu tam bir rezaletti” diye konuştu. Başka bir yolcu Hilmi Aktaş ise, “İzmir’den saat 20.00’de kalkması gereken otobüs geç çıktı. Yolculuk baştan sorunluydu. Araçta ikram bile yoktu. Karapınar’da mazot bitti, araç arızalandı. Tamircinin parasını bile ödemediler, biz polisi çağırdık. Firma bizi kendi halimize terk etti” sözleriyle yaşadıklarını dile getirdi.

YOLCULAR FIRMA YETKİLİLERİYLE İLETİŞİM KURAMADI

Özge Güzle isimli yolcu, “Otobüs gecikmeli geldi. Yolda elle bidonla mazot yüklediler. Firma yetkililerine ulaşmaya çalıştık ama kimse ciddiye almadı. Yolculardan mazot parası istediler. İçeride hamile kadınlar, hastalar vardı. Bu yaşananların hesabı verilmeli” şeklinde tepkisini ifade etti. Yolcular, firma yetkililerinin telefonlarına ulaşamadıklarını ve hiçbir yetkilinin kendileriyle ilgilenmediğini öne sürdü. Olay yerine polis çağırıldı; fakat otobüs firmasının tamirci ücretini bile ödemekte zorlandığı iddia edildi. Olayla ilgili yolcular tarafından resmi şikayetlerin yapıldığı bildirildi.