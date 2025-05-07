Otobüs, Müştekilerin Üzerine Sürüldü! Cezası Belli Oldu

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K, müşteki olarak, şüpheli Gökhan Gülyurt ise otobüsün şoförü olarak yer aldı.

OTOBÜS POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İddianameye göre, 23 Nisan’da CHP’li milletvekilleriyle genel başkan yardımcılarının bulunduğu makam otobüsü, şüpheli Gülyurt’un kullandığı bir araç olarak Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru giderken, müşteki polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsün yönünü öğrenmek üzere “dur” ikazında bulunarak aracı durdurmak istedi. Ancak, Gökhan Gülyurt, polislerin üzerine aracı sürdü ve Talatpaşa Bulvarı’ndan Altınsoy Caddesi’ne dönerek Ankara Adliyesi hattına devam etti. Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö, ısrarla “dur” ihtarında bulunmasına rağmen aracın durmadığını belirtti. Bunun üzerine Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yol kenarına atladı.

Gökhan Gülyurt’un kontrolündeki otobüs, Atatürk Bulvarı’na doğru hareket ederken, müşteki polisler Yasemin K. ve Okan Y, bir kez daha aracı durdurmak istedi. Ancak şüpheli, “dur” ikazını dikkate almayarak polislerin üstüne aracı sürdü ve yola devam etti.

OTOBÜS SİLAH SAYILDI

Gülyurt’un ifadesine göre, içinde 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısının bulunduğu genel başkana tahsisli makam otobüsüyle Ulus’taki eski Meclis’e gitmek için yola çıktıklarını belirtti. Program akışına yetişmek için adliye önündeki yolu kullandıklarını ifade eden Gülyurt, “Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler.” dedi. İddianamede, Gökhan Gülyurt’un “silahtan sayılan otobüsü” ile müşterilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve “görevi yaptırmama için direnme” suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu ifade edildi.

İddianamede, “Şüphelinin, Hipodrom Caddesi’nde müştekiler Sare Y. ve Okan A’nın üzerine otobüsü sürdükten sonra, Altınsoy Caddesi’nde müşteki Mehmet Ö’nün üzerine, ardından Atatürk Bulvarı’nda da müştekiler Okan Y. ve Yasemin K’nın üzerine aracı sürmesi belirlenmiştir. Müştekilerin birbirlerinden bağımsız yerlerde bulunup, ayrı ayrı ‘dur’ ikazında bulunmalarına rağmen, şüpheli ‘dur’ ihtarlarını görmesine karşın bu eylemi yeniden gerçekleştirmiştir.” denildi. Ayrıca, şüphelinin müştekilere karşı işlediği suçlar için zincirleme suç hükümlerinin de uygulanması gerektiği kaydedildi.

İSTENEN CEZA

İddianamede, Gökhan Gülyurt’un “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.