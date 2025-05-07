Otobüs, Polisler Üzerine Sürüldü!

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA HAZIRLANAN İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K, müşteki olarak yer alıyor. Otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt ise şüpheli konumunda bulunmaktadır.

OTOBÜSÜ POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İddianameye göre, 23 Nisan’da CHP’li milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt’un kullandığı makam otobüsü, Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi yönüne doğru seyir halindeyken, polisler Sare Y. ve Okan A. otobüsün yönünü öğrenmek için “dur” ikazında bulunarak aracı durdurmak istedi. Ancak Gülyurt, aracı polislerin üzerine sürdü ve Talatpaşa Bulvarı’ndan Altınsoy Caddesi’ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine yöneldi. Adliye önünde görevli olan polis Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla Gökhan Gülyurt’a “dur” ihtarında bulundu fakat araç durmadı. Mehmet Ö, otobüs çarpmadan kaçınmak için yolun kenarına atladı. Gökhan Gülyurt’un kontrolündeki otobüs, Atatürk Bulvarı’nda ilerlerken, diğer polisler Yasemin K. ve Okan Y. da aracı bir kez daha durdurmak istedi. Ancak şüpheli yine “dur” ikazlarına uymayarak araçla polislerin üzerine sürdü ve yoluna devam etti.

OTOBÜS SİLAH SAYILDI

Gülyurt’un ifadesinde, 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısının bulunduğu makam otobüsleriyle Ulus’taki eski Meclis’e gitmek istediklerini belirtti. Program akışına uyum sağlamak için adliye önündeki yolu kullandıklarını dile getiren Gülyurt, “Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüsün ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler” dedi. İddianamede, Gökhan Gülyurt’un “silahtan sayılan otobüsü” ile müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliği taşıdığı, görevi yaptırmamak amacıyla direnme suçunun tüm unsurlarını oluşturduğu vurgulanıyor. Şüphelinin, müştekiler Sare Y. ve Okan A’nın üzerine otobüsü sürdükten sonra, Altınsoy Caddesi’nde müşteki Mehmet Ö’ye ve Atatürk Bulvarı’nda da Okan Y. ile Yasemin K’ya doğru hareket ettirdiği anlaşılmıştır. Yine, müştekilerin Gökhan Gülyurt’a ayrı ayrı “dur” ihtarında bulundukları ve şüphelinin buna rağmen her seferinde yeni bir suç işleme kararıyla hareket ettiği belirtilmektedir.

İŞTE İSTENEN CEZA

İddianamede, Gökhan Gülyurt’un zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.