Otobüs saldırganına ceza indirimi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, belediye otobüsünde Ayşegül Terzi’ye tekme atan zanlının cezasını 3 yıl 10 aydan 2 yıla düşürdü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hemşire Ayşegül Terzi’ye darbettiği gerekçesiyle Abdullah Çakıroğlu’nun “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava dosyasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Dairenin kararında, sanık Çakıroğlu’nun Terzi’ye yönelik işlediği “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan verilen 2 yıl hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun, yerel mahkemenin kararında usul ve esasla ilgili bir aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle esastan reddine karar verdi.

CEBİR UNSURU KAPSAMINDA

Sanık Abdullah Çakıroğlu’nun yaralama eyleminin ise “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçunun cebir unsuru kapsamında kaldığını belirten daire, sanık hakkında “kasten yaralama” suçundan verilen 8 aylık hapis cezasına ilişkin hüküm kurulmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

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