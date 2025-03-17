Otobüs Şoförüne Çocuğun İstismarı Suçlaması

İstanbul Bayrampaşa Otogarındaki Taciz Olayı

İstanbul Bayrampaşa Otogarı’nda geçtiğimiz yıl 16 yaşındaki Berkay Ş., muavin olarak işe başladı. Akşam saatlerinde Kayseri’ye gitmek üzere otobüsün içini temizlemeye başladı. Bu sırada otobüs şoförü Naci K. (58), içeri girerek aracın kamerasını aşağı indirip ikramlıkları kontrol etmek bahanesiyle Berkay Ş.’yi otobüsün arkasına çağırdı. İddialara göre Naci K., genç çocuğu taciz etti. Şoför, Berkay Ş.’nin kalçasına dokunup pantolonunu indirmeye çalıştı. Berkay Ş. buna müsaade etmeyerek araçtan inip polisi aradı ve şüpheli şoför hakkında şikayetçi oldu.

Naci K.’nın İfadesi ve Dava Süreci

Şüpheli Naci K., savcılık tarafından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde, müştekiyi daha önce tanımadığını, muavin olarak yanında çalıştığını, olay günü yanına gelerek kendisinden para istediğini, Kayseri dönüşü ödeme yapacağını söyleyip lavaboya gittiğini öne sürdü. Geri döndüğünde polislerin geldiğini ifade eden Naci K., suçlamaları kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırladı. Şüpheli hakkında ‘Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun İstismarı’ suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme Süreci ve Sonuçlar

İddianamede, müştekinin tutarlı beyanlarının iftiraya atması için bir nedeninin olmadığı, aralarında bir husumet bulunmadığı ve dava açılması için yeterli şüphenin oluştuğu vurgulandı. Mahkeme, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu Naci K.’yı cezaevinden hazır bulundurdu. Duruşmaya müşteki Berkay Ş. ve avukatı da katıldı. Mütalaada, müştekinin ifadeleriyle şüphelinin eylemlerinin basit sarkıntılık olmayacak şekilde, cinsel amaçlı bedensel hazla sürdüğü değerlendirildi. Sanığın tutukluluk halinin devam etmesi ve ilgili maddeden ceza alması talep edildi. Tarafların savunmalarının ardından mahkeme dosyayı karara bağladı. Sonunda sanık Naci K., 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.