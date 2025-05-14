Otobüs Şoförüne İki Yıl Ceza Verildi

OTOBÜS KAZASI VE CEZA HUKUKU SÜRECİ

Kayseri’de, Ş.Ö.’nün kapısı açık giden bir otobüsten düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili dava sonuçlandı. Kayseri Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, otobüs şoförü Y.A.’ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Duruşmaya sanık Y.A. ve avukatları katıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN SAVUNMA

Sanık Y.A., savunma dilekçesinde, “Kamera görüntüleri incelendiğinde müteveffa Ş.Ö. dahil birçok yolcunun otobüse bindiği, ardından sanık müvekkilin duraktan ayrıldığı anlaşılacaktır. Hareket ettikten yaklaşık 20-30 metre sonra yol üzerinde bulunan kasisten geçerken fren yaptığı da açıktır. Bu bağlamda, mütalaada ani fren yapıldığından bahsedilse de, kamera görüntüleri müvekkilin hareket sonrası hızının 15-20 km/saat olduğunu gösteriyor. Ani fren nedeniyle müteveffanın düştüğü iddiası, kasisten geçiş sırasında otobüsün yavaş frenlemesi nedeniyle dengesini kaybetmesiyle ilişkilendirilebilir.” denildi. Ayrıca savunmada, “Adli Tıp Kurulu tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, müteveffanın beyin damarlarının tıkanması sonucunda ölümün gerçekleştiği tespit edilmiştir. Kaza ile ölüm olayı arasında yaklaşık 40 gün bulunuyor. Bu nedenle, ölüm ile otobüsten düşme olayı arasındaki illiyet bağının kesildiği sonucu ortaya çıkıyor.” ifadelerine yer verildi.

HAPİS CEZASI VE MAHKEME KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Y.A.’ya başlangıçta 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ardından indirim yaparak cezanın 2 yıl 1 ay olmasına karar verdi. Olay, 27 Eylül’de Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki duraktan Y.A. yönetimindeki halk otobüsüne binen Ş.Ö.’nün, otobüsün ani fren yapması sonucu dengesi kaybedip açık kapıdan düşmesi ile başladı. İhbar üzerine ambulansa Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Ş.Ö., beyin kanaması geçirdi. 37 günlük yaşam mücadelesi sonunda, hayatını kaybetti.