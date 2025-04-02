Otobüs Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 25 Yaralı

OTOBÜS KAZASI VE SONUÇLARI

Sivas’ın İmranlı ilçesinde gerçekleşen bir otobüs kazası sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre bu kaza, D-200 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yalova’dan Erzincan yönüne doğru seyahat eden E.C. isimli sürücünün kullandığı 24 EE O62 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

KAZANIN DETAYLARI VE YARALILAR

Kazanın gerçekleştiği anda otobüste toplamda 30 kişi bulunuyordu. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 25 kişi de farklı derecelerde yaralanarak İmranlı, Zara ve Hafik ilçe devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların tedavi süreçleri devam ediyor. Ayrıca kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları sürüyor.