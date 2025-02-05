Otobüs Uçurumdan Düştü: 28 Yaralı, 10’u Ağır

KAZA SIRA NELER OLDU?

Kaza, saat 01.30 civarında Gazipaşa’nın Zeytinada Mahallesi’nde D-400 kara yolunda gerçekleşti. Antalya yönünden Mersin istikametine ilerleyen Nihat Taşdemir’in kullandığı 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, viraja girdiğinde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda 25 metreden aşağıya yuvarlandı. Otobüs bir ağaca çarparak durdu ve burada büyük bir can pazarı yaşandı. Kazanın ardından otobüste bulunan 30 kişiden 28’i yaralandı. Yaralı yolcuların bazıları, yaralı halde yola çıkmaya çalıştı.

KURTARMA EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, kazanın olduğu yere çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Toplamda 50 jandarma personeli, 20 sağlık ekibi ve 15 itfaiye ekibi olay yerinde yaralılara müdahale etti. Yaralıların arasında kadın ve çocuklar da yer aldı. Yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya’daki hastanelere taşındı. Yapılan açıklamada, tedavi altına alınan yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Ayrıca, ekiplerin yönlendirilmesine de destek oldu. Jandarma, kaza ile ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.