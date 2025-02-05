Otobüs Ve Kamyon Kazasında Can Kaybı

TRAFİK KAZASI VE HAYATINI KAYBEDEN ŞOFÖR

İstanbul’dan Giresun’a doğru hareket eden yolcu otobüsü, Samsun’da bir kamyonla çarpışarak feci bir trafik kazası yaşadı. Bu kazada otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 16 yolcu ise yaralandı. Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Samsun’un Kavak ilçesinde, Samsun – Ankara karayolunun 25. kilometresindeki Yosunlu mevkisinde meydana geldi.

KAZANIN AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Giresun’a gitmekte olan 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü, Şahin Çayan tarafından yönetiliyordu. Şoför, direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüsü yoldan çıkararak su kanalına sürükledi. Otobüs, daha sonra park halindeki 34 FHS 815 plakalı ev eşyası yüklü kamyona çarptı ve su kanalının kenarına ulaştı. Kazanın ardından, otobüs şoförü Şahin Çayan hayatını kaybetti. Yaralanan 16 yolcu ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi sürecine alındı.

Olay sonrası kaza yerinde çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri bulundu. Otobüs yolcularından biri olan Dursun Çevik, “İstanbul’dan Giresun’a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı” diyerek kazanın şokunu yaşadığını ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma ise başlatıldı.