Otobüs ve Tır Çarpıştı: 12 Yaralı

OTOBÜS VE TIRIN ÇARPIŞMASI
Kütahya’da bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı. Alanya’dan İstanbul’a doğru yola çıkan yolcu otobüsü, Kütahya’daki Zafertepe Kavşağı’nda tıra arkadan çarpmış durumda.
OLAYIN DETAYLARI
Edinilen bilgiler ışığında, Mustafa Can K. yönetiminde bulunan 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu üzerindeki Zafertepe Kavşağı yakınlarında, Ali Osman Y.’nin kullandığı 43 ACT 779 plakalı tıra çarparak kaza meydana getirdi. Kazada yaralanan 12 kişi, Kütahya’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altında alınmış durumda.