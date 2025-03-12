Haberler

Otobüs ve Tır Çarpıştı: 12 Yaralı

OTOBÜS VE TIRIN ÇARPIŞMASI

Kütahya’da bir yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı. Alanya’dan İstanbul’a doğru yola çıkan yolcu otobüsü, Kütahya’daki Zafertepe Kavşağı’nda tıra arkadan çarpmış durumda.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgiler ışığında, Mustafa Can K. yönetiminde bulunan 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu üzerindeki Zafertepe Kavşağı yakınlarında, Ali Osman Y.’nin kullandığı 43 ACT 779 plakalı tıra çarparak kaza meydana getirdi. Kazada yaralanan 12 kişi, Kütahya’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altında alınmış durumda.

ÖNEMLİ

Haberler

Ak Parti Eskişehir İl Başkanları Toplandı

Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı, İlçe Başkanları ile bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, parti faaliyetleri ve yaklaşan Ramazan programları ele alındı.
Haberler

Fenerbahçe, Rangers Deplasmanında Turu Zorlayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a konuk olacak. İlk maçı 3-1 kaybeden takım, tura geçmek için en az 3 farklı galibiyet elde etmeli.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.