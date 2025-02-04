Otobüs Yangını Hasankeyf Kara Yolunda Çıktı

OTOBÜS YANGINI HASANKEYF’TE MEYDANA GELDİ

Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. 34 EN 3737 plakalı olarak belirtilen otobüsün bir tur şirketine ait olduğu aktarıldı.

YOLCULAR GÜVENLİKLE TAHLİYE EDİLDİ

Sürücü, yangını fark eder etmez otobüsü sağa çekti ve yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi ve yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangının çıkış sebebini tespit etmek amacıyla soruşturma başlatıldı.