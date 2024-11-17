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Otobüs Yangını Korku Dolu Anlar Yaşattı

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OTOBÜS YANGINI SAMSUN’DA YAŞANDI

Samsun’dan Adana yönüne hareket eden S.S. idaresindeki 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü, Damlama mevkisine geldiğinde motor kısmında alevlenme meydana geldi. Şoför durumu fark ettikten sonra otobüsü yol kenarına park ederek içinde bulunan 30 yolcunun güvenli şekilde tahliye edilmesini sağladı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan kimse olmadı, ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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