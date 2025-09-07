Gündem

Otobüs Yolcusunun Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

ŞANLIURFA’DA NARKOTİK OPERASYONU

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi. Önceden belirledikleri bir otobüsü durdurarak yaptıkları inceleme sırasında, bir yolcunun çantasında 1 kilogram skunk maddesi bulundu.

GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bulunan uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonrasında tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

