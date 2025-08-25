Otobüs Yolda Çıkarak Kaza Yaptı

OTOBÜS KAZASI TERME’DE MEYDANA GELDİ

Samsun’un Terme ilçesinde bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Otobüs, yoldan çıkarak, kamyonete branda çekmeye çalışan kişilere çarptı. Kazada Aydın Yiğit (47) yaşamını yitirirken, Mehmet Y. (69) yaralandı. Bu olay, saat 08.30 sıralarında Terme ilçesi Gündoğdu mevkisinde, Samsun-Ordu kara yolunda gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Mustafa Hakan O. yönetimindeki 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak, banket dışında park halinde bulunan 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Y.’ye çarptı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yaralı olan iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın Yiğit kurtarılamadı, Mehmet Y.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.