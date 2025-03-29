Otobüslerde Sivil Denetimle Trafik Güvenliği Artıyor

İÇİŞLERİ BAKANI TRAFİK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşan bayram tatili öncesinde trafik güvenliğini güçlendirmek amacıyla otobüslerde sivil denetim uygulaması başlattıklarını açıkladı. Bu denetimlerde toplamda 720 personel görev alacak. 636’sı polis, 84’ü jandarma olan bu ekipler, yolcu gibi otobüslere binerek şoförlerin davranışlarını izleyecek. Bakan Yerlikaya, görevlendirilen personelin otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uygun davranışlarını kontrol edeceğini ifade etti.

DENETİM SÜRECİNDE ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI

Denetimler kapsamında hız limitlerine uyulup uyulmadığı, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kurallarına riayet gibi konulara odaklanılacak. Bakan Yerlikaya, bu denetimlerin ana amacının vatandaşların güvenli bir şekilde ailelerine ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, sürücülere yönelik “Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Unutmayalım, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” şeklinde bir çağrıda bulundu.

TRAFİK KAZALARI VERİLERİ

Bakan Yerlikaya, son iki yıl içerisinde Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde trafik kazalarında 744 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. En fazla can kaybına neden olan trafik ihlalleri ile ilgili olarak detaylar ise Bakan Yerlikaya tarafında açıklanacak. Bu veriler, trafik güvenliği konusunun ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.