Otobüste 23 Kilo Esrar Ele Geçirildi

SARAYCILIK GÜMRÜK KONTROLLERİ

Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan’daki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’na sefer yapan bir otobüste, 46 yolcusu ile birlikte 23 kilo 800 gram esrar ele geçiriliyor. Türkiye’ye gitmek üzere yola çıkan Bulgaristan vatandaşı otobüsün yolcuları ve ikinci sürücü, taşınan mal hakkında beyanatta bulunmuyor.

GÜMRÜK MUAYENESİ YAPILDI

Risk analizinin ardından, belirtilen araç kapsamlı bir gümrük muayenesine tabi tutuluyor. Otobüsün kargo bölümünde gerçekleştirilen kontrollerde, bagajlar arasında üzerinde yolcunun ismi ile koltuğuna ait bilgi yazılı etiketi bulunmayan iki çanta tespit ediliyor. Yapılan incelemeler sonucunda, torbaların içerisinde vakumla kapatılmış yeşil yapraklı madde içeren toplam 24 paket belirleniyor.

ESRARIN AĞIRLIĞI VE DEĞERİ

Esrar maddesi, testlerde uyuşturucuya karşı reaksiyon veriyor ve toplam brüt ağırlığı 23 kilo 800 gram olarak kaydediliyor. Bu maddelerin piyasa değeri ise 190 bin euro olarak saptanıyor. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı tarafından soruşturma başlatılıyor.