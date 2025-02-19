Otobüste Hayatını Kaybettiği Sonradan Anlaşıldı

ENVER EKİZ’İN ÜZÜCÜ YOLCULUĞU

Bursa’da yaşayan 81 yaşındaki Enver Ekiz, uzun bir süredir görmediği kızı ve damadını görmek amacıyla Kayseri’ye seyahat etti. Burada geçirdiği birkaç günün ardından, kızıyla birlikte Bursa’ya dönüş yapmak üzere şehirler arası yolcu otobüsüne bindi. Ancak 8 saat süren yolculuk sonunda korkunç bir olay gerçekleşti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne geldiklerinde, Ekiz’in kızı babasını uyandıramadı. Bu durum üzerine genç kadın durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Otobüse gelen sağlık ekipleri, Ne yazık ki Enver Ekiz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

UYKU İLACI KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yolculuk öncesinde uyku ilacı aldığı ileri sürülen Ekiz’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.