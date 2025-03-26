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Otobüste Karton Kutuda Piton Bulundu

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KÜTAHYA’DA BULUNAN PITON YILANI

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul-Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüste gerçekleştirdiği kontroller sırasında bir karton kutu içerisinde piton yılanı buluyor. Bu yılanın kime ait olduğu henüz bilinmiyor.

YILANIN AKIBETİ

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, piton yılanını teslim alarak önce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne götürüyor. Ardından yılan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvanat bahçesine aktarılıyor.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, karton kutu içerisinde bulunan yılanın kimler tarafından gönderildiği ve kime teslim edilmeye çalışıldığına yönelik soruşturmanın devam ettiğini açıklıyor.

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