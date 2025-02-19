Otobüste Ölen Yolcu 8 Saat Fark Edilmedi

ENVER EKİZ KAYSERİ ZİYARETİNDEN DÖNÜYOR

Bursa’da ikamet eden 81 yaşındaki Enver Ekiz, uzun bir süre görmediği kızı ve damadını ziyaret etmek amacıyla Kayseri’ye gitti. Birkaç gün burada kalan Ekiz, kızıyla birlikte Bursa’ya dönmek için bir şehirler arası yolcu otobüsüne bindi.

KORKUNÇ OLAY OTOBÜSTE GERÇEKLEŞTİ

8 saat süren yolculuğun ardından Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne varıldığında, genç kadın babasını uyandıramadı. Genç kadın durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Otobüse gelen sağlık ekipleri, Enver Ekiz’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

UYKU İLACI KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ekiz’in yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı iddia edildi. Cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.