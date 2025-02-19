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Otobüste Uyuduğu Sanılan Adam Ölmüş Bulundu

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UYUMAKTAN HAYATINI KAYBETMEK

Uyuduğu düşünülen bir adamın yaşama veda ettiği anlaşıldı. 81 yaşındaki Enver Ekiz, Kayseri’de yaşayan kızı ve damadını ziyaret ettikten sonra Bursa’ya dönmek için şehirlerarası otobüse bindi. Yaklaşık 8 saatlik bir yolculuğun ardından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne ulaşıldığında, kızı babasını uyandıramayınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE BULUNDU

Otobüse gelen sağlık ekipleri, Ekiz’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı iddia edilen Ekiz’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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