Otobüsün Çarptığı Kadın Yaralandı

OTOBÜS DÖNÜŞ YAPARKEN KADIN YARALANDI

Osmaniye’de bir özel halk otobüsünün dönüş yaptığı sırada altında kalan kadın yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Osmaniye İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Sevgi C. yolun karşısına geçmek istediği sırada dönüş yapan otobüs kadını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sevgi C., otobüsün altında kaldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi ve otobüs şoförünün aracı durdurması sayesinde, kadına müdahale edilerek otobüsün altında çıkarıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Yardım ekipleri, Sevgi C.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Osmaniye Devlet Hastanesine götürdü. Önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.