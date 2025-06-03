Otogarda Bayram Yoğunluğu Başladı

OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Van’da Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmeyi planlayanlar, otogarda büyük bir yoğunluk oluşturdu. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bayram hareketliliği başladı. Dört gün sürecek olan bu tatil için vatandaşlar, otogara akın etti. Bayram sayesinde şehir dışına gitmek isteyenlerin arttığı bu süreç, esnafın da yüzünü güldürüyor. Otobüsler tam kapasiteyle yola çıkarken, firmalar mağduriyet yaşamamak için ek seferler düzenlemeye başladı.

BİLET FİYATLARI VE SEFERLER

Van-İstanbul arasında bilet fiyatı 2 bin 500 TL olurken, Bodrum’a olan bilet fiyatı ise 2 bin 700 TL’ye ulaşıyor. Otogardaki yoğunluğun, Kurban Bayramı’nın birinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Firmaların seferlerinin arttığını ifade eden Musa Özaydın, “Şu anda gelişlerimizde otobüs dolu olurken, gidişlerimizde ise tam değil. 3 aylık yaz tatilinin ardından gidişlerde de yoğunluk yaşanacak ve bu durum kasım ayına kadar sürecek” diyor.

EK SEFERLER VE YOLCULARIN DUYGULARI

Eski bayramlara göre işlerin daha iyi olduğunu belirten Özaydın, “Çanakkale hariç Türkiye’nin tüm şehirlerine servislerimiz var. Şu an bayram nedeniyle insanların mağduriyet yaşamaması için ek seferler çıkarıyoruz. Fiyatlarımız 24 saat süren İstanbul seferi için 2 bin 500 TL, 32 saat süren Bodrum seferi içinse 2 bin 700 TL. Günde 32 servis düzenliyoruz ama bayramdan sonra bu sayı 40’a yükselecek” ifadelerini kullanıyor. Yolcular ise Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gideceklerini belirtiyor ve herkesin bayramını kutluyorlar.