Otogarda Güvenlik ve Vatandaş Tartışması

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE VATANDAŞLAR ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde güvenlik görevlileri ile vatandaşlar arasında bir tartışma patlak verdi. Olay, kavgaya dönüşmeden önce polis ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

POLİS MÜDAHALESİYLE KAVGA ÖNLENDİ

Merkez Osmangazi ilçesinde yer alan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklanan tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar arasında gerçekleşen sözlü atışma, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Amatör kameralar tarafından kaydedilen tartışma anları ise dikkat çekti.