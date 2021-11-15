Otogaza zam geliyor

Otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 25 kuruş zam gelecek.

Vatandaşa kötü haber geldi. Otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 25 kuruş zam geleceği açıklandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 16 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 25 kuruşluk zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.