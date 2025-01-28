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Otokar’dan Sermaye Tavanı Artırım Başvurusu

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SON TARİHLERİN UZATILMASI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yaparak önemli bir gelişmeyi duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu, 2025 yılında sona erecek kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması yönünde karar aldı.

SERMAYE ARTIRIMI VE GEREKEN DÜZENLEMELER

2023 yılında gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artışı, kayıtlı sermaye tavan limitinin aşılmasına neden oldu. Ayrıca, 2013 yılında belirlenen mevcut kayıtlı sermaye tavanının enflasyon etkisi nedeniyle düşük kalması ve sermayeye ilave edilebilecek fonların artış göstermesi göz önüne alınarak mevcut tavan 3.000.000.000 TL’ye çıkarılacak. Bunun için Şirketin Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinde değişiklik yapmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli izin başvurusu yapılacak.

GENEL KURUL ONAYI

İzinlerin alınmasını takiben, yapılan değişiklikler ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerine onaylatılacak. Tüm bu süreçlerin ardından, 28.01.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na uygunluk görüşü talebiyle başvuru yapılması planlanıyor.

Kaynak: KAP

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