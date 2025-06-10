Otokar, Romanya’ya COBRA II teslim ediyor

ZIRHLI KARA ARACI İHRACATI ANLAŞMASI

Otokar, Türkiye’nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatı sözleşmesi kapsamındaki COBRA II 4×4 araçlarının Romanya’ya ilk dağıtımını tamamladı. Geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığı ile imzalanan 1059 adet COBRA II 4×4 zırhlı araç temini için yapılan sözleşme çerçevesinde, ciddi bir teslimat takvimi dolayısıyla Sakarya’daki tesislerinde yoğun bir mesai yürütüyor.

İLK ÜRETİM VE YEREL ENTEGRASYON

Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen ilk COBRA II araçları, başarıyla Romanya’ya ulaştı. Sözleşme dahilinde, Sakarya’daki fabrikanın üretimde yer alacağı ilk 278 COBRA II’nin üretimi yapılacak. Bu araçlar için yerel üreticilerden sağlanacak alt sistemler Romanya’da entegre edilecek. Türkiye’nin savunma sanayisinde imzaladığı en büyük kara platformu ihracat sözleşmesi, COBRA II araçlarının ilk kez yurtdışında üretileceği bir süreci işaret ediyor.

ROMANYA İLE ORTAK GİRİŞİM ANLAŞMASI

Otokar, Romanya’ya olan taahhütleri gereği önemli bir adım atarak, bu ülkenin önde gelen savunma sanayi firmalarından Automecanica S.A. ile ortak bir girişim şirketi kurmak için anlaşma imzaladı. Bu iş birliği, Romanya’da yerel üretim yapılması ve ülkenin savunma sanayi yeteneklerinin geliştirilmesi hedefini taşıyor. Romanya Savunma Bakanlığına ilk araç teslimatının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

FARKLI GÖREV VARYANTLARI ÜRETİLECEK

Proje kapsamında, Romanya’nın ihtiyaçları doğrultusunda COBRA II’nin farklı görevler için uygun varyantları üretilecek. Sözleşme; personel taşıyıcı, keşif aracı, uzağa komutalı silah sistemi ile donatılmış personel taşıyıcı, tanksavar aracı, tanksavar komuta aracı, 120 mm havan taşıyıcı, 81 mm havan taşıyıcı, mühendislik aracı, KBRN keşif aracı ve ambulans gibi 10 ayrı varyantı kapsamaktadır. Böylece Romanya, Otokar’ın savunma sanayi çözümlerini kullanan Avrupa’daki dokuzuncu ülke olacak.