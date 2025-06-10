Otokar, Romanya’ya İlk Araçları Sevk Etti

OTOKAR, ROMANYA’YA İLK SEVKİYATINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Otokar, Türkiye’nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatı sözleşmesi çerçevesinde COBRA II 4×4 araçlarının Romanya’ya ilk sevkiyatını gerçekleştirdi. Geçen yıl, Romanya Savunma Bakanlığı için 1059 adet COBRA II 4×4 zırhlı araç alımını kapsayan bir sözleşme imzalayan Otokar, sıkı teslimat takvimi nedeniyle Sakarya’daki tesislerinde yoğun bir çalışma yürüterek ilk araçları üretti. Türkiye’de imal edilen ilk COBRA II araçlar, Romanya’ya ulaştı.

ÜRETİM SÜRECİ VE YEREL ENTEGRASYON

Araç tedarik sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’de üretilecek ilk 278 COBRA II’nin üretimi Sakarya’daki fabrikada gerçekleştirilecek. Bu araçlar için gerekli olan alt sistemler, yerel üreticilerden temin edilerek Romanya’da entegrasyon sürecine tabi tutulacak. Türkiye’nin savunma sanayisinde imzaladığı en büyük kara platformu ihracat sözleşmesi çerçevesinde, COBRA II araçları ilerleyen aşamalarda ilk kez yurt dışında üretim gerçekleştirecek.

ROMANYA’DA ORTAK GİRİŞİM ANLAŞMASI

Otokar, Romanya’ya olan taahhütleri doğrultusunda önemli bir adım atarak, ülkenin önde gelen savunma sanayi firmalarından Automecanica S.A. ile Romanya’da yerel üretim yapmak amacıyla ortak bir girişim şirketi kurulması yönünde anlaşma imzaladı. Romanya Savunma Bakanlığına yapılacak ilk araç teslimatlarının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

FARKLI VARIANTLAR ÜRETİLECEK

Proje kapsamındaki ihtiyaçlar doğrultusunda COBRA II’nin çeşitli görevlere uygun varyantları üretilecek. Sözleşme; personel taşıyıcı, keşif aracı, personel taşıyıcı-uzaktan komutalı silah sistemi, tanksavar aracı, tanksavar komuta aracı, 120 mm havan taşıyıcı, 81 mm havan taşıyıcı, mühendislik aracı, KBRN keşif aracı ve ambulans gibi toplam 10 ayrı varyantı kapsıyor. Romanya, Otokar’ın savunma sanayisi çözümlerini kullanan Avrupa’daki 9. ülke olma özelliğini taşıyor.