Tolgay kararını verdi

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu golcü oyuncu Tolgay Arslan, son kararını verdi.

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu için Siyah-Beyazlılar’a son olarak 3 milyon Euro artı Şener Özbayraklı’yı teklif etmişti. Kartal’da Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’in yapacağı toplantı sonrasında Tolgay’ın kesin durumunun belli olması bekleniyor.

Çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürmek zorunda kalan Tolgay’ın, Fenerbahçe konusundaki ısrarının net olduğu ve bu tavrını da kulüple paylaştığı konuşuluyor. Yıldız oyuncunun, transferinin gerçekleşmemesi durumunda sezon sonuna kadar idmanlarına devam edip, ardından geleceğini şekillendirmeyi bile göze aldığı bildirildi.

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