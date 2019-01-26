Beşiktaş, Love’ın sözleşmesini feshetti

Kötü günler geçiren Beşiktaş Kulübü’nün golcü oyuncu Vagner Love’ın sözleşmesini feshettiği öğrenildi.
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, “Vagner Love’ın sözleşmesini feshettik” dedi. Sözleşmenin feshedilmesinin ardından Corinthians kulübü, Vagner Love ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Spor Toto Süper Lig 19. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Erzurumspor maçının ardından geçen sezon devre arasında Alanyaspor’dan transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Vagner Love’un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Kavalcı, Ricardo Quaresma’nın durumuyla ilgili açıklama yapmazken; “Bir şey bilmiyorum” demekle yetindi.
LOVE CORINTHIANS’TA
Corinthians, Vagner Love ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
NTV