Survivor’da bomba! Yunan yarışmacı aşık oldu

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Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp, sunduğu Survivor’da aşk iddiaları adayı karıştırdı. Yunan yarışmacının Türk takımındaki isme olan aşkını itiraf etmesi olay yarattı.

Yunanistan takımı adına mücadele eden Afroditi Skafida, “Son günlerde daha neşeliyiz. Çünkü Türk takımıyla dostluk oyunları oynamaya başladık. Sadece beni değil, başka takım üyelerini de neşelendiriyor” dedi. Biz Türkiye’ye gitmek istiyoruz, onlar da Yunanistan’a gelmek istiyor. Bundan dolayı birbirimize daha çok bağlanmaya başladık” dedi.

Afroditi, “Benim de karşı takımdan hoşlandığım birisi var. Ona bir şey belli etmedim ama takımın en yakışıklı üyesi olduğunu düşünüyorum” itirafı ile izleyicileri şaşkına çevirdi. Başarılı yarışmacı, bazı takım arkadaşlarının da Türk ekibinden hoşlandığı kişiler olduğunu itiraf ettiğini açıkladı.

“Takımımız başka üyeleri de karşı takımın üyelerine karşı hoşlandıkları kişileri ifade etmiş durumdalar. Böyle bir şey olunca hepimiz bu olaya olumlu bakıyoruz.”

Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Profesyönel olarak antrenörlük yapıyor.

KARNAVAL