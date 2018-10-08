Suudi gazeteci için arama yapılacak

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kayıplara karışması sonrası yeni iddialar ortaya atıldı. Suudi gazetecinin konsolosluk binasından 15 parçaya ayrılarak çıkarıldığı iddia edildi.

Türkiye, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda arama için izin talep etti. Suudi Arabistan Büyükelçisi ise ikinci kez Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaşıkçı ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Türkiye, Kaşıkçı için S.Arabistan Konsolosluğu’ndan arama izni istedi.

BÜYÜKELÇİ İKİNCİ KEZ BAKANLIKTA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci’yi dün bakanlığa davet etti.

Kaynaklar, görüşmede, El-Hireyci’ye kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ilişkin soruşturma sürecinde “tam bir iş birliği içinde olunması” mesajının iletildiğini kaydetti.

Cemal Kaşıkçı’nın geçen salı günü en son görüştüğü kişi olan nişanlısı H.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı’nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı’nın, “konsolosluğa geldiği ancak sonra ayrıldığı” açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumuna ilişkin geçen çarşamba da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Bu arada, Kaşıkçı için Suudi konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Suudi Arabistan hanedanına yönelik muhalif yazıları ile bilinen bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için salı günü saat 13.12’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gitmişti. Kaşıkçı’nın binadan bir daha çıkmadığı belirtilmişti.

HÜRRİYET