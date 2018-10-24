Galatasaray’da Muslera rekoru

Muslera, Schalke ile oynanacak maçta takımda en fazla giyen oyuncu rekorunu egale edecek.

Uzun zamandır Galatasaray’ın kalesini koruyan Muslera, Schalke ile oynanacak maçta takımda en fazla giyen oyuncu rekorunu egale edecek.

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Muslera, Schalke ile bugün oynanacak maçta görev alması durumunda Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasından itibaren Sarı-Kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorunu egale edecek.

Galatasaray’da Mondragon ve Popescu bu alanda 30’ar maçla en çok sahaya çıkan yabancı futbolcu rekorunu paylaşıyor.

Muslera, Galatasaray’da en fazla resmi maça çıkan ve en çok kupa kazanan yabancı oyuncu unvanlarına sahip.

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