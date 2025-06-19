Haberler

Otomobil ağaca çarpıp devrildi

KAZA ANINDA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI

Karabük’te, otomobilin rampadan geriye kayarak ağaçla çarpmasının ardından bir apartmanın girişinde devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, 100.Yıl Mahallesi 1048 nolu sokakta gerçekleşti. Arzu K. (52) yönetimindeki 34 BH 8013 plakalı otomobil, yokuş yukarı çıkmaya çalışırken geri kaydı ve yol kenarındaki ağaca vurdu.

AÇIKLAMALAR VE YARALILAR

Çarpma sonrasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil, aynı sokak üzerindeki bir apartmanın giriş kapısına çarparak yan devrildi. Olay üzerine acil servis, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Apartmandaki ve çevredeki kişilerin yardımlarıyla otomobil içinden çıkarılan sürücü Arzu K. (52) ile birlikte yolcular Sevgi E. (54), Hanife Y. (76), Fatma D. (50) ve Zeliha H. (48), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Karne Günü Kıyafet Serbest Mi?

Okulların yaz tatiline girmesine kısa süre kala, milyonlarca öğrenci "Karne günü serbest mi?" sorusunu sormaya başladı. Veliler de öğrencilerin ne giyeceğini merak ediyor.
Haberler

Türk Kızılay’ı Şuhut’ta Kan Bağışı Yaptı

Şuhut ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Türk Kızılay'ı tarafından organize edilen etkinlikte, gönüllülere testler uygulandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.