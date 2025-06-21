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Otomobil Ağaca Çarptı, İki Yaralı

KAZA ANINI ANLATAN GÖRÜNTÜLERDE KONTROL KAYBI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 03.00 sularında Mudanya Yolu Bursa istikametinde gerçekleşti. Ferhat B. yönetimindeki 16 NJ 550 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ferhat B. ve yanında bulunan Gamze H. yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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