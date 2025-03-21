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Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Yaralandı

OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde meydana gelen olayda, kontrolden çıkan bir otomobil ağaca çarptı. Alınan bilgilere göre, dün saatlerde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir ağaca çarpma durumu yaşadı.

KAZA SONRASI YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevre halkı durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulans ile Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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