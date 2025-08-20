Otomobil Ağaçla Çarpıp Kaza Yaptı

DENİZLİ’DE KAZA MEYDANA GELDİ

Denizli’de, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı. Ölen gençlerden birinin bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Kaza, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, S.T. (26) yönetimindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki refüjde bulunan bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaçta adeta saplanan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Hızla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, kazazedelere olay yerinde ilk müdahaleleri yaparken, sürücü S.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılarak ağır yaralı şekilde hastaneye götürüldü.

ÖLEN GENCİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASINDAN DÖNÜYORDU

Araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer (23) ve Ezgi Elçin Ünal’ın (22) olay yerinde yaşamlarını yitirdiği tespit edildi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak, otopsi gerçekleştirilmek üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Ayrıca, kazada yaşamını yitiren İbrahim Baran Tuncer’in doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları kutlamanın ardından kaza yaptığı öğrenildi. Bu kaza ile ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.