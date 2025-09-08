Otomobil Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu

KAZA ANINI GÖLGELİYOR

Bolu’da, sabah saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazasında, yoldan çıkarak ağaçlık alana savrulan otomobil alev aldı. Kazanın olduğu anlarda büyük bir panik yaşanırken, sürücü B.A.Y. (28) kazayı yara almadan atlattı.

ALEV ALEV YANAN ARAÇ

Kaza, 06.00 sularında Köroğlu Mahallesi Çıkınlar Caddesi’nde meydana geldi. B.A.Y.’nin kullandığı 14 BY 939 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. Otomobil pat diye alevler içinde kalırken, olay yerinde yangın söndürme ekibinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

SÜRÜCÜ KAZADAN KURTULDU

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Sürücü B.A.Y., herhangi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.