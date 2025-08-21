Otomobil Alev Alev Yandı. Yangın Söndürüldü

OTOMOBİLİN ALEV ALEV YANMASI

Doğan Can CESUR/İSTANBUL, Beşiktaş’ta seyir halinde bulunan bir otomobil, bilinen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Yanan araca sahip olan üniversite öğrencisi Efehan Çoban, “Hayalimdeki arabaydı. İlk arabam. 2 ay önce almıştım” şeklinde duygularını ifade etti. Yangın anı ise bir cep telefonu aracılığıyla kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Türkali Mahallesi Nüzhetiye Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Efehan Çoban’ın kullandığı otomobilden ilk olarak duman çıkmaya başladı. Kısa süre sonra alev alan araç tamamen yanmaya başladı. Sürücü, çantasını alarak aracı terk etti ve alev alev yanan otomobile yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. İhbar edilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak alevler nedeniyle park halindeki bir başka otomobilde de hasar meydana geldi ve bu araç kullanılamaz hale geldi.

YANGININ ANLATIŞI

Efehan Çoban, “Arabayla seyir halindeydim. Bir anda akü tarafından kaportanın etrafından duman başladı. Ben de çantamı ve telefonumu alarak arabadan çıktım. Sonra yangın söndürme tüpüyle müdahale ettim. İtfaiyeyi aradım. Ama aracın son hali bu. Hayalimdeki arabaydı. İlk arabam. 2 ay önce almıştım” diyerek yaşadıklarını anlattı.