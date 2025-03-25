Otomobil, Arıza Yapan Araca Çarptı: 1 Yaralı

KAZA GÜNDEME GELDİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin arızalı bir araca arkadan çarpması sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu Üzerinde bulunan Şahmelek rampasında meydana geldi.

KAZAYI DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, Tavşanlı’dan Kütahya istikametine giden L.C.A. (26) yönetimindeki 16 BIV 962 plakalı otomobil, aynı yönde yol kenarında arızalı olarak duran S.A. (26) idaresindeki 10 NF 743 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri gönderildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan S.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumuyla ilgili henüz bir bilgi verilmedi.