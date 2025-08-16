Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

KAZA ANINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU

Karaman’da, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, U.Y. (25) yönetimindeki 06 VEL 36 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. İlk önce bir mantar dubaya çarpan araç, orta refüje geçtikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza sonrasında yaralanan sürücü, çevredeki insanların ihbarı ile olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.