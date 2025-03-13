Otomobil Bariyere Saplandı, Sürücü Yaralı Kurtuldu

KAZA DETAYLARI

Sakarya D-020 kara yolunun Kaynarca ilçe girişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil bariyere saplandı. Kaza sonucu sürücü yaralı olarak kaza yerinden kurtuldu.

SALDIĞI İLERİYİ KONTROLÜ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin B. yönetimindeki Volkswagen marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu ve Bariyere saplandı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin iç kısmından geçiyor. Kaza sonrası durumun haber verilmesiyle birlikte, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, kazanın gerçekleştiği adrese hızlıca ulaştı ve yaralı sürücüyü bulundukları yerden çıkararak hastaneye götürdü. Kaza sonrası aracın hurdaya döndüğü ve olayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı belirtildi.