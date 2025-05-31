Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, önünde giden tıra arkadan çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olay anında, Ali S. yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 16 AFH 651 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kontrol altına alınamadı ve bariyerlere çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu acil servise bildirdi.

AĞIR YARALANMA VE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali S., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ali S., hastaneye kaldırıldı.

TRAJİK SONUÇ VE TRAFİK AKIŞI

Kaza nedeniyle, olay yerinde bulunan iki şeritli yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.