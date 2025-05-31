Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

KAZA ANINI YAŞANAN DAKİKALAR

Bursa’da seyir halindeki otomobil, arkadan gidilen tıra çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu korkunç kazada, otomobilin içinde sıkışmış olan sürücü ağır yaralandı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza, Nilüfer ilçesindeki İzmir Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN AĞIR YARALANMASI VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, Ali S. isimli sürücünün kullandığı 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı yönde hareket eden 16 AFH 651 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarparak durabildi. Kazaya tanık olan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

OLAY YERİNDEKİ EKİPLERİN MÜDAHALESİ

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralı olarak sıkışan Ali S., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından 2 şeritten akan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.