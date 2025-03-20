Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR BULUNDU

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, şehrin Elbistan ilçesinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 58 EK 445 plakalı araç, hareket halindeyken aniden kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıyor.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza haberinin alınmasının hemen ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın içerisinde sıkışan 2 yaralıyı başarılı bir şekilde kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından gerekli incelemeler başlatıldı.