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Otomobil, Bisiklet Yolunu Kullandı

OTOMOBİL BİSİKLET YOLUNA GİRDİ

Başakşehir’de bir araç, yoğun trafiği aşmak için bisiklet yolunu tercih etti. Olay, Oyak Kent Mahallesi’nde meydana geldi ve bisikletlilerin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi amacıyla yapılan bisiklet yolunun bir otomobil tarafından kullanılması, diğer sürücülerin tepkisini çekti.

SÜRÜCÜLERDEN TEPKİ

Yoğun trafikte beklememek üzere bu yolu tercih eden otomobil, çevredeki araç sahipleri tarafından dikkatle izlendi. O anlar, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu durum, bisiklet yolunun uygun kullanımı konusunda önemli bir tartışma başlattı.

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