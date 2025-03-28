Otomobil Bursa’da Kadıya Karıştı: 6 Yaralı

OTOMOBİLİN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Bursa’da iftar saatinde kontrolsüz bir şekilde yola çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen insanların arasına daldı. Ortamın savaş alanına döndüğü kazada, iki kişi ağır olmak üzere toplamda altı yaralı olduğu bildiriliyor. Kaza, merkeze bağlı Yıldırım ilçesinde, Ankara Yolu Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında gerçekleşti.

YARALILAR VE MÜDAHALELER

Olay hakkında edinilen bilgilere göre, Alaa S. yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yol kenarında bekleyen vatandaşları hedef aldı. Otobüs durağına çarpan otomobil, duraktaki yolcuları ezdikten sonra bir aydınlatma direğini devirerek ancak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla birlikte olay yerine birçok sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler arasında Mesut C., Metin K., Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yer alıyor. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin, Mesut C. ile Metin K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.