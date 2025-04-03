Otomobil Çalıp Camii Duvarını Deldi

HIRSIZLIK KASTIYLA CAMİ DUVARINI DELDİ

Osmaniye’de oto sanayiden çaldığı otomobille bir caminin duvarını kırıp kuyumcu soygunu gerçekleştiren hırsız, dikkat çekici bir olayla gündeme geldi. Gece saatlerinde meydana gelen olay, Düziçi ilçesi Refik Cesur bulvarı üzerinde yaşandı. Hırsız, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Yeşilova Camii’nin merdiven dairesinde yer alan duvarı delerek kuyumcu dükkanına girdi ve soygun yaptı. Yapılan bu eylem, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ OLAYI ARAŞTIRIYOR

Sabah saatlerinde dükkanını açan Ali Can Poyraz, dükkanında altınlarının çalındığını fark edince hemen polis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, iş yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirerek güvenlik kameralarını inceledi. Soygunu gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bu tür olayların artışı, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.