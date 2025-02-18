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Otomobil Çarpan Adam Hayatını Kaybetti

otomobil-carpan-adam-hayatini-kaybetti

KAZA ANI

Siirt’te, Kurtalan kara yolunda bulunan Başur mevkiinde, Adil K. isimli şahıs eşiyle birlikte seyir halindeyken yolunu kaybetti. Araçlarını köprü üzerinde durduran Adil K., gideceği yönü aramak için aracından indi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

O esnada, hızla geçen bir otomobil Adil K.’ye çarptı. 68 yaşındaki talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Adil K.’nin cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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